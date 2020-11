PSG oferece contrato milionário a Sergio Ramos e Espanha recorda Pepe

O clube francês parece estar a movimentar-se no sentido de aproveitar o final do contrato de Sergio Ramos com o Real Madrid

O futuro de Sergio Ramos no Real Madrid parece, afinal, não estar assegurado e segunda avança o jornal As, parece mesmo cada vez mais difícil o clube branco e para o capitão chegarem a um acordo de renovação.

O atual contrato expira a 30 de junho, pelo que o defesa pode, a partir de 1 de janeiro, negociar livremente com qualquer clube. Capitão de equipa, elogiado por Zidane e respeitado pelos companheiros, Sergio Ramos pode ainda assim deixar o Real Madrid?

O problema, refere o jornal espanhol. está no facto do Real Madrid não estar inclinado em oferecer mais do que um ano de contrato, mantendo a "regra não escrita " de renovar época a época com os jogadores com mais de 30 anos. A última exceção foi a derradeira renovação de Ronaldo, assinada quando tinha 31 anos.

A fechar este assunto, o jornal As recorda que foi por esta razão - a "regra não escrita " de renovar época a época com os jogadores com mais de 30 anos - que em 2017 Pepe não renovou e acabou por ir para o Besiktas. Mais tarde ingressaria no FC Porto, com quem acaba de renovar até 2025.

Quanto ao PSG, oferecerá a Sergio Ramos três anos e 20 milhões de euros por temporada.