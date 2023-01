PSG negoceia com Chelsea contratação de Hakim Ziyech

Internacional marroquino pode mudar de clube antes do fecho do mercado de inverno

O PSG iniciou negociações com o Chelsea com vista à contratação de Hakim Ziyech, uma das figuras da seleção de Marrocos que chegou às meias-finais do Mundial'2022.

O internacional marroquino de 29 anos, cada vez menos utilizado no clube inglês, estará agradado com a mudança para os líderes da Ligue 1, refere o jornal L'Équipe.

O PSG não será, todavia, o único interessado em Ziyech. Segundo a mesma notícia também o Manchester United deseja contar com o avançado.