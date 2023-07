PSG negoceia com a Atalanta por jovem avançado

Clube francês já está a conversar com o emblema italiano por Rasmus Hojland, de 20 anos

O PSG ainda não sabe se Mbappé fica ou sai neste defeso, mas já está a atacar um novo avançado: Rasmus Hojlund, da Atalanta.

O clube francês, segundo o L'Équipe, já encetou conversas com o emblema italiano pelo avançado de 20 anos, internacional pela Dinamarca (seis golos em seis jogos), que foi uma das sensações na sua época de estreia na Serie A, com dez golos e duas assistências, após ter jogado no FC Copenhaga e no Sturm Graz.

Há um ano a Atalanta pagou 17 milhões pelo promissor avançado e o valor do seu passe, nesta altura, já é o triplo.