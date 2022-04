PSG não desiste: a astronómica nova proposta salarial a Mbappé

PSG tenta manter Mbappé para além do contrato que termina no verão

O PSG insiste, mais uma vez, no sentido de manter Mbappé para além do contrato que termina no verão. Assim sendo, o clube francês avançou com uma nova e astronómica proposta salarial para convencer o avançado: 50 milhões de euros por temporada, além de um prémio de 100 milhões de bónus de fidelidade.

A notícia é avançada pelo jornal Le Parisien e surge numa altura em que se aproxima, a passos largosm, o momento em que termina o contrato de Mbappé com o PSG, ou sejam 30 de junho.