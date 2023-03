PSG muito longe dos 30 milhões por ano que o Al Hilal oferece a Sergio Ramos

Clube francês oferece a renovação ao central espanhol, mas com números baixos por causa do fair-play financeiro

Sergio Ramos tem um dilema quanto ao futuro. O PSG oferece-lhe um contrato baixo para renovar, mas permitirá continuar na alta roda do futebol mundial. Já o Al Hilal, da Arábia Saudita, dá-lhe 30 milhões por época, mas sairia do principal mercado do futebol.

O clube gaulês pretende renovar com o central espanhol, mas vive num aperto por causa do fair-play financeiro e não pode arriscar valores altos com um veterano na fase final da carreira (fez 37 anos esta quinta-feira). No contrrato atual, Ramos aufere 791 mil euros por mês nos franceses.

Já a proposta do Al Hilal é para um contrato de dois anos e por um valor anual elevado, de 30 milhões/época.