PSG marcou um treino quando Messi já estava a caminho da Arábia Saudita

Derrota frente ao Lorient alterou os planos do treinador, mas não os de Messi.

Lionel Messi viajou para a Arábia Saudita, na qualidade de embaixador do turismo daquele país asiático, e falhou o treino que o plantel do PSG realizou ontem, segunda-feira. A ausência do astro argentino, segundo informa o jornal L'Équipe, causou algum incómodo nos responsáveis do emblema francês, mas em Espanha garantem que o ex-Barcelona apenas marcou a viagem porque não tinha, na altura, qualquer sessão de trabalho agendada.

De acordo com a publicação, o plantel teria dois dias de folga caso vencesse o Lorient, no passado domingo, mas o desaire caseiro (1-3) levou o treinador Galtier a marcar um treino para o dia seguinte.

Seja como for, qualquer presença de Messi na Arábia Saudita, onde joga Ronaldo, abre caminho a muita especulação, ou não tivesse o Al Hilal interessado nos serviços do campeão mundial pela Argentina.