PSG promete aquecer o mercado e não só Messi

Para respeitar o fair play financeiro, o clube francês deverá vender, entre outros, o internacional Kylian Mbappé, cobiçado há muito pelo Real Madrid

Em fim de ligação com o Barcelona, Lionel Messi promete agitar o marcado e, segundo notícia avançada pelo AS, o Paris Saint-Germain está fortemente empenhado em contratá-lo, podendo suscitar um interessante efeito dominó de muitos milhões.

O clube quer juntar a Neymar e Di María novos astros do futebol internacional e projeta inclusivamente assegurar Kun Aguero para formar com Messi (ambos são amigos) um ataque de luxo, com Mauricio Pochettino como treinador.

Messi deverá deparar-se com uma proposta salarial muito aliciante, acompanhada de um projeto desportivo ambicioso, a incluir, por exemplo, o central Sergio Ramos, que, de acordo com o programa televisivo espanhol "El Chiringuito", já terá sido abordado pelos franceses, razão pela qual declinou recentemente uma proposta para renovar pelo Real Madrid.

Já o internacional francês Kylian Mbappé, desejado há muito pelo Real Madrid, poderá deixar o PSG no fim da época por uma verba a rondar 200 milhões de euros, sabendo-se que o gigante espanhol já traçou um plano de financiamento especial para o contratar, como se verificou no caso de Cristiano Ronaldo. Envolvido em vários dossiês, Leonardo, o diretor desportivo do clube parisiense, tentará ainda contratar Dele Alli (Tottenham), o primeiro pedido de Pochettino, mas sabe que terá de "libertar" algumas joias em nome do "fair play" financeiro. É nessa medida que deverá acontecer a potencial venda de Mbappé ao Real Madrid. Dentro da mesma lógica, Leandro Paredes, Julian Draxler e Tilo Kehrer também poderão ser negociados.