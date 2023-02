PSG já tinha atingido limite e, mesmo assim, emprestou Navas: veja o porquê

Parisienses tinham oito jogadores cedidos, mas conseguiram colocar o guarda-redes no Nottingham Forest devido à compra em definitivo do Athletic por Ander Herrera

Nas últimas horas do mercado, o PSG fechou mais uma cedência, com a ida de Keylor Navas para a Premier League e para o Nottingham Forest. O processo não foi, de todo, simples para o clube francês.

Os parisienses, que já tinham atingido o limite de oito cedências na mesma temporada, precisavam de uma nova vaga e ela surgiu com a compra em definitivo do Athletic por Ander Herrera. A cedência do espanhol contemplava uma opção.

O empréstimo do guardião costa-riquenho, diga-se, não contempla qualquer opção de compra. Ao contrário de Herrera, que, assim, de acordo com o L"Équipe, já não pertence aos quadros do PSG, Navas deve voltar a Paris para 2023/2024.