Donnarumma ou Keylor Navas: em França dizem que o PSG já decidiu

Keylor Navas, guarda-redes do PSG

Costa-riquenho deve abandonar o Parque dos Príncipes este verão

Pode estar à vista o fim da ligação entre Keylor Navas e o PSG. Desde a chegada de Donnarumma, o costa-riquenho tem perdido espaço e a consequência deverá chegar no próximo verão, com a saída do guarda-redes contratado ao Real Madrid.

De acordo com o jornal francês L'Equipe, o PSG está ciente que não pode continuar a ter um dos seus guarda-redes como suplente e, por isso, já decidiu que vai prescindir de Keylor e dar a titularidade indiscutível a Donnarumma, que chegou este último verão a Paris na condição de campeão da Europa.

O italiano chegou como jogador livre e é 12 anos mais novo do que o concorrente da baliza, que se prepara para abandonar o Parque dos Príncipes depois de chegar à capital francesa no verão de 2019. O PSG espera 10 milhões pela venda, dentro de alguns meses.

"Sou feliz em Paris, tenho uma boa relação com Donnarumma, mas quero jogar todos os jogos. A mesma situação desta temporada seria complicada. A situação tem de mudar, de uma forma ou de outra", explicou Navas, depois do jogo com o Angers, onde regressou à titularidade.