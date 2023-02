PSG já definiu o que quer para Mbappé, mas não descarta uma venda

Parisienses querem renovar ou vender no próximo verão. Jogador chegou aos 200 golos neste fim de semana e igualou o anterior melhor registo da história do clube.

O PSG já definiu a sua prioridade: continuar com Kylian Mbappé. Mais do que o processo de Messi, que vai criando um valente ponto de interrogação, esse é o grande objetivo do clube parisiense para os próximos tempos.

De acordo com o jornal L'Équipe, o clube quer avançar para a renovação da sua principal figura. Caso ela não se materialize nos próximos meses, o jogador é para vender no verão, uma vez que o PSG não está disposto a arriscar uma saída a custo zero.

Restam quatro meses para que Mbappé decida aumentar ou não o contrato que o liga ao PSG até ao ano de 2025.

No PSG desde 2017, Mbappé leva 200 golos em 246 partidas. Aos 24 anos, já igualou o anterior melhor marcador da história do clube, Edison Cavani.