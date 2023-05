PSG já decidiu: não vai renovar o contrato de Messi

Ano de opção para prolongar o contrato não será exercido. Via verde para o regresso ao Barcelona

Segundo notícia do L'Équipe, a viagem de Messi à Arábia Saudita sem autorização do PSG, além de significar uma suspensão de duas semanas do clube gaulês, ditou também o desfecho quanto ao seu futuro: o PSG não vai acionar o ano de opção para prolongar o seu contrato.

O PSG não gostou de ver Messi viajar sem autorização e faltar ao treino de segunda-feira e reagiu com mão dura, não só no imediato, como também a pensar a longo prazo.

Já havia dúvidas quanto a uma eventual renovação do capitão da Argentina, que caiu de produção desde o Mundial do Catar. A cúpula diretiva do PSG já estava mais inclinada para não accionar a renovação e este episódio foi a gota de água.

Assim, falhando os próximos dois jogos por suspensão, Messi tem mais três partidas para disputar no PSG antes de se tornar um jogador livre.

O Barcelona é o clube mais interessado em contar com Messi em 2023/24, mas terá de ultrapassar problemas financeiros para poder inscrevê-lo em LaLiga.