PSG intromete-se no interesse do Bayern em Harry Kane

De acordo com o jornal The Independent, o campeão francês ganhou crença na contratação do goleador inglês ao saber que estaria interessado em jogar fora de Inglaterra.

Grande alvo do Bayern para este mercado, Harry Kane também entrou na lista de compras do PSG, que ganhou crença na sua contratação ao aperceber-se que o goleador inglês, de 29 anos, estaria interessado em representar um clube fora da Premier League.

A informação chega do jornal The Independent, que refere que o campeão francês está preparado para igualar qualquer valor que os bávaros coloquem em cima da mesa, numa altura em que o avançado tem apenas mais um ano de contrato com o Tottenham.

Até ao momento, as pretensões do Bayern têm esbarrado na intransigência de Daniel Levy, presidente dos spurs, em vender Kane por um valor abaixo dos 100 milhões de euros, restando saber se os parisienses irão aceitar essa exigência.

Randal Kolo Muani, avançado francês do Eintracht Frankfurt, também é mencionado como uma possibilidade para o PSG, ainda que seja frisado que ambos os alvos são encarados pelo clube num prisma que não contempla uma saída de Kylian Mbappé, cujo futuro continua incerto.