PSG interessado em antigo central do Benfica, dizem em França

Jean-Clair Todibo, de 23 anos, faz parte de uma nova estratégia do clube parisiense, que quer apostar mais em jogadores franceses

O PSG pode estar prestes a mudar a sua abordagem no mercado. Mais virado para os jogadores do seu país, o clube tem em Jean-Clair Todibo, antigo central do Benfica, um objetivo para a próxima temporada.

A informação é avançada pelo Foot-Mercato, que garante que o PSG e Luís Campos estão agradados com o rendimento do central do Nice, chamado por Didier Deschamps para a seleção francesa na última paragem internacional.

Todibo seria o segundo central a entrar no PSG da próxima temporada, uma vez que o clube parisiense já tem acordo para a aquisição de Milan Skriniar, defesa que milita atualmente no Inter de Milão.

Contratado pelo Barcelona em 2018/2019, Todibo fez apenas meia época no Benfica, durante a primeira metade de 2020/2021, saindo do Estádio da Luz com apenas duas partidas disputadas.