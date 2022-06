PSG inicia negociações com Nice para contratar treinador

Jornal desportivo francês dá conta dos primeiros contactos oficiais entre os dois clubes

O jornal desportivo francês, L'Équipe, dá conta esta noite de que as negociações entre PSG e Nice entraram na reta final para que seja alcançado o acordo que permitirá Christophe Galtier tornar-se no novo treinador da equipa parisiense.

Dias depois da oficialização da saída de Mauricio Pochettino, o PSG apressou os contatos com vista a encontrar o novo técnico, valendo-se do facto do português Luís Campos, atual consultor para o futebol do clube parisiense, ter trabalhado com Galtier no Lille.