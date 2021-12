PSG inicia defesa da Taça de França com triunfo sobre modesto Feignies

Kylian Mbappé, avançado do PSG, apontou dois dos três golos no jogo da Taça

Mbappé apontou dois dos três golos dos parisienses. Angers, nono posicionado da I Liga francesa, sucumbiu perante um adversário da quinta divisão do país

O Paris Saint-Germain, detentor da Taça de França, iniciou este domingo a defesa do troféu com um triunfo, por 3-0, em casa do Feignies Aulnoye, emblema do quinto escalão francês, em jogo referente aos 32 avos de final da prova.

A formação parisiense, que apresentou um onze sem poupanças, inaugurou o marcador por Mbappé, aos 16', através de um penálti, tendo o craque bisado aos 51', numa altura em que o argentino Icardi, também desde os 11 metros, havia ampliado.

O Linas-Montlhery, equipa do quinto escalão, foi um dos tomba-gigantes da eliminatória, ao afastar o Angers, nono posicionado da I Liga francesa, com um triunfo por 2-0, com dois golos de Pascal Leno, naquela que foi a sua sexta vitória seguida.

O Berjerac, do quarto escalão, foi outra das equipas em destaque nos 32 avos de final, ao eliminar o Metz, 18.º classificado da I Liga, no desempate por penaltis, 5-4, após 0-0 no tempo regulamentar.

Já o Brest, 12.º posicionado da I Liga, necessitou de marcar 12 grandes penalidades para afastar o Dinan (13-12), do quinto escalão, após empate a 0-0 no final do tempo regulamentar.

O Marselha, segundo da I Liga, venceu em casa, por 4-1, o Cannet Rocheville, do quinto escalão, com um "hat-trick" do polaco Milik e um golo do brasileiro Luís Henrique, em resposta à vantagem alcançada por Mike Cone.

O Nice, quarto classificado da I Liga, cumpriu com serviços mínimos na deslocação a casa do Cholet, eliminando a equipa do terceiro escalão da Taça com uma vitória por 1-0.

O Montpellier, quinto da I Liga, afastou o Andrézieux, do quarto escalão, com um triunfo também pela margem mínima de 1-0, com um golo de grande penalidade de Téji Savamier, aos 68 minutos.

O Lens, do português David Costa, sexto posicionado da I Liga, garantiu a passagem aos 16 avos de final com uma vitória magra por 1-0 em casa do Stade Poitiven, do quinto escalão, que ficou reduzido a 10 com a expulsão do luso César Neto, aos 38 minutos.

O Mónaco, oitavo da I Liga, com o português Gelson Martins chamado a jogo aos 76 minutos, eliminou o histórico gaulês Red Star, agora no terceiro escalão, com uma vitória fora de portas por 2-0, com dois golos de Ben Yedder.

O Reims, 14.º posicionado da I Liga, também assegurou a continuidade em prova com um triunfo por 1-0 no dérbi com os amadores do Reims Saint-Anne, evitando o desempate por grandes penalidades com um golo no derradeiro minuto por Martin Adeline.

O Bordéus, 15.º classificado da I Liga, goleou por 10-0 o Les Jumeaux M"Zouasia, eliminando da Taça o clube do arquipélago de Maiote, naquele que foi o resultado mais desequilibrado da eliminatória.

O Saint-Étienne, lanterna-vermelha da I Liga, sentiu alguma dificuldade frente ao Duchère, do quarto escalão, mas conseguiu validar a continuidade em prova com um triunfo por 1-0.