PSG informa: Neymar operado com sucesso

O jogador brasileiro, de 31 anos, lesionou-se no jogo do campeonato francês diante do Lille, em 19 de fevereiro, e é expectável que fique fora dos relvados até final da época, entre três a quatro meses

Neymar foi esta sexta-feira operado com sucesso ao tornozelo direito, informou o Paris Saint-Germain, adiantando que o jogador entrará agora na fase de repouso.

"Neymar Jr. foi operado no final da manhã no Hospital Aspetar, em Doha, pelos médicos Pieter D"Hooghe, James Calder e Rodrigo Lasmar. A intervenção correu muito bem. O jogador seguirá agora um protocolo de descanso e cuidados", referiu o PSG.

Anteriormente, o PSG, equipa que conta com os portugueses Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Renato Sanches, já tinha dito que a cirurgia a Neymar, que se realizou em Doha, serviria como "reparação ligamentar", com o objetivo de evitar recidiva no tornozelo, lesionado várias vezes.

O Paris Saint-Germain lidera a Liga francesa, com mais oito pontos do que o Marselha, mas esta semana voltou a falhar o objetivo 'Champions', que nunca ganhou, ao ser eliminado nos oitavos de final pelo Bayern Munique.