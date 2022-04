PSG goleia Lorient com golo de Messi e bis de Neymar e Mbappé

O PSG, que contou com os internacionais portugueses Danilo e Nuno Mendes no onze titular, lidera confortavelmente o campeonato com 68 pontos.

O PSG (PSG) bateu este domingo em casa o Lorient (5-1), com o trio ofensivo de luxo, composto por Neymar, Mbappé, que marcaram dois cada, e Messi, a fazer os golos do líder da Liga francesa de futebol.

Neymar abriu o ativo logo aos 12 minutos, e voltou à carga aos 90, fechando o marcador, sendo assistido nos dois golos por Mbappé, que marcou aos 28 e aos 67, e ainda fez o passe decisivo para o tento de Messi aos 73.

O PSG, que contou com os internacionais portugueses Danilo e Nuno Mendes no onze titular, lidera confortavelmente o campeonato com 68 pontos, enquanto o Lorient está no 16.º lugar, com 28 pontos.

O Marselha, segundo classificado com 56 pontos, ganhou fora ao Saint-Étienne por 4-2, depois de, no sábado, o jogo ter sido adiado para hoje devido a um forte nevão.

Bouanga colocou os anfitriões em vantagem aos 09 minutos, mas o Marselha conseguiu alcançar o empate aos 45+1, beneficiando depois, já no segundo tempo, de um autogolo de Kolodziejczak (60), e dos golos de Dieng, de penálti, aos 68, e de Harit, aos 83.

O melhor que o Saint-Étienne conseguiu foi reduzir aos 86 por Douath, sem conseguir evitar a derrota que o deixa no 18.º lugar com 27 pontos.

Já o Estrasburgo (quarto com 51 pontos) venceu pela margem mínima em casa o Lens (décimo com 44), que teve o médio português David Costa no onze titular, com Ludovic Ajorque a fazer o único golo do jogo aos 67.

Leia também Seleção "Contra Portugal, os jogadores ganeses tinham sacos de dinheiro no balneário" Kwesi Appiah, selecionador do Gana no Mundial de 2014, disputado no Brasil, recorreu às redes sociais para revelar o que aconteceu no jogo frente à Seleção Nacional.

O Mónaco (sexto com 47) saiu vitorioso na visita ao Metz (2-1), com golos de Ben Yedder (46) e Boadu (72), que entrou para o lugar do internacional português Gelson Martins ao intervalo, ao passo que Amadou marcou para o Metz (19.º com 23) aos 62.

Por seu turno, o Lyon (nono com 45) impôs-se em casa ao Angers (14.º com 32), por 3-2. Moussa Dembélé bisou (26 e 52) e Teté (80) fez o golo da vitória da formação de Anthony Lopes, e, do lado dos visitantes, o português Mathias Pereira Lage marcou aos 50 (o seu segundo golo esta temporada) e Boufal aos 59.

O Nantes (oitavo com 45) ganhou fora ao Clermont (17.º com 28), também por 3-2, e o Troyes (15.º com 32) bateu em casa o Reims (13.º com 36), por 1-0, com o português Abdul Conté a titular na turma anfitriã.