PSG ganha ao último da Ligue 1 e aproxima-se do título

O Paris Saint-Germain não teve grandes problemas em vencer hoje por 2-1 em Angers, com um 'bis' de Kyliam Mbappé, na 32.ª jornada da Liga francesa de futebol, ficando mais perto do título.

Quando faltam seis jornadas para o fim do campeonato, os parisienses dilatam para 11 pontos a vantagem sobre o Olympique de Marselha, o atual vice-líder, que tem no domingo uma deslocação tradicionalmente muito difícil, a Lyon.

Quanto ao Angers, é último com apenas 14 pontos e está praticamente 'condenado' à despromoção, apesar de estar a praticar bom futebol, nesta fase do campeonato.

Com os dois golos de hoje, Mbappé isola-se na frente da lista de marcadores, com 22 golos, contra 20 do canadiano David, do Lille, que poderá 'responder' já no sábado, em Auxerre.

Mbappé marcou o primeiro aos nove minutos, a passe de Bernat, e o segundo aos 26, após assistência de Messi, de muito longe.

O Angers só reagiu a meio da segunda parte e o seu pendor ofensivo final acabou por dar frutos, aos 87 minutos, com o golo de Thioub. Insuficiente para pontuar, mas a comprovar que a equipa está bastante melhor.

Pelo PSG, foram titulares os portugueses Danilo Pereira e Vitinha, enquanto o jovem Serif Nhaga esteve no banco dos suplentes, com Nuno Mendes e Renato Sanches a continuarem lesionados.