PSG foi mais eficaz que o Lille na Taça de França

O Paris Saint-Germain afastou por 3-0 o Lille nos oitavos de final da Taça de França de futebol, um jogo disputado no Parque dos Príncipes que opôs segundo e primeiro classificados do campeonato.

Ambos os treinadores 'subalternizaram' um pouco a importância deste jogo, mais empenhados em não desgastar muito o plantel e determinados em prosseguir a luta pelo título principal, em que as duas equipas são os mais fortes candidatos.

O PSG começou sem Florenzi, Kimpembe, Danilo Pereira, Verratti, Sarabia, Neymar e Mbappé, mas acabou por recorrer a alguns destes elementos para resolver um jogo que não estava fácil.

Mbappé foi lançado no jogo aos 39 minutos para o lugar do italiano Icardi (autor do primeiro golo, aos nove, mas depois saiu lesionado na coxa esquerda) e logo aos 41 elevou para 2-0, na cobrança de uma grande penalidade por ele conseguida. O mesmo jogador terminou com qualquer ideia de reviravolta do Lille, com um grande 'chapéu' ao guarda-redes, aos 90+3.

O português Danilo Pereira jogou nos últimos 20 minutos, quando a ideia era reforçar a contenção, e por parte do Lille alinharam Tiago Djaló - com 'culpas' no primeiro golo - e Xeka. José Fonte não saiu do banco e Renato Sanches não foi convocado.

A par de Mbappé, o PSG tem de agradecer ao seu guarda-redes, Keylor Navas, o sucesso de hoje. Nomeadamente com o penálti defendido aos 80 minutos, a remate de Yazici, e na ocasião negada a Yilmaz, logo aos cinco.

As duas equipas reencontram-se a 04 de abril, também em Paris, mas para o campeonato, sendo que o PSG tem ainda antes uma muito complicada deslocação ao terreno do Lyon, atual terceiro.