PSG foi eliminado da Taça e imprensa não perdoou três consagrados

Sergio Ramos, Messi e Neymar criticados pela imprensa francesa. Brasileiro teve a pior pontuação, com um 3

O PSG está fora da Taça de França. Eliminado pelo Marselha, nesta quarta-feira, por 2-1, os parisienses deixaram cair um objetivo para a temporada e alguns dos jogadores mais cotados não passaram no crivo da imprensa francesa.

Se Sergio Ramos e Lionel Messi ficaram perto de uma apreciação minimamente positiva, ainda que longe do nível habitual, especialmente no caso do argentino, que tem vivido uma segunda temporada bem mais feliz em Paris, Neymar foi o mais criticado, com a imprensa francesa a pontuar a exibição do brasileiro com um 3 (de 0 a 10) e a classificar a condição do craque como "preocupante".

Em apenas 40 dias, no novo ano, o PSG soma três derrotas. Um número pouco habitual tendo em conta até que, na primeira metade da temporada, os parisienses não somaram qualquer desaire em todas as competições.