PSG fez promessas astronómicas, mas Vinícius deve renovar com o Real

Extremo foi aliciado com um salário colossal, para além de um prémio de assinatura bem chorudo e de outras mais-valias financeiras. Contrato com o Real é válido até 2024, mas deve ser prolongado brevemente

Figura da última Champions, pelo golo que marcou na final, Vinícius Jr é um dos jogadores mais importantes para o Real Madrid e para Carlo Ancelotti. Formando com Benzema uma dupla temível, o brasileiro está de pedra e cal no Bernabéu, mesmo depois de meses de muito interesse por parte do PSG.

De acordo com o jornal Marca, a partir de novembro de 2021 não faltaram contactos do PSG para Vinícius, pedindo o emblema francês que o jogador não renovasse, ao mesmo tempo que acenava com um salário de 40 milhões por ano, um prémio de assinatura grande e várias oportunidades comerciais no Catar.

O Real Madrid manteve-se sempre tranquilo, uma vez que a direção do clube tem Vinícius em muito boa conta dentro e fora dos relvados. A única verdadeira ameaça seria se o jogador considerasse injusta a proposta de renovação, depois de meses a ganhar protagonismo e importância dentro da equipa de Ancelotti.

O contrato do brasileiro, válido até 2024, será estendido até 2027, com o jogador a ficar com uma cláusula de rescisão de 1000 milhões.