PSG estreou o irmão de Mbappé na equipa principal... aos 15 anos

Em jogo particular frente ao Paris FC.

Ethan Mbappé, de apenas 15 anos, estreou-se no sábado na primeira equipa do PSG, num jogo particular realizado frente ao Paris FC, do segundo escalão.

Além da pouca idade, Ethan está a ser muito falado porque também é irmão de Kylian Mbappé, que é oito anos mais velho e este domingo joga a final do Mundial e atua no mesmo clube.

O PSG saiu vencedor deste jogo, por 2-1.