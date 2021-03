PSG esteve prestes a bater cláusula de Griezmann mas o francês preferiu o Atlético

Antoine Griezmann, jogador do Barcelona

Passaram cinco anos desde o interesse do campeão francês no agora jogador do Barcelona.

Antoine Griezmann defende atualmente as cores do Barcelona, onde chegou em 2019 proveniente do Atlético de Madrid, que representou durante vários anos (entre 2014 e 1019).

Antes da decisão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, entre PSG e Barcelona, na qual o clube francês leva vantagem, o jornal L'Équipe recorda o momento em que a figura do emblema blaugrana teve a possibilidade de rumar a França.

De acordo com o diário desportivo, o PSG mostrou interesse e esteve mesmo disposto a pagar os 80 milhões da cláusula de rescisão em 2016, quando Griezmann optou por renovar pelos colchoneros.