PSG estava interessado, mas Manchester United deve segurar Rashford

Figura dos red devils deve renovar por cinco anos. Franceses estavam de olho na situação do avançado

Marcus Rashford vai mesmo ficar no Manchester United. Os red devils já terão chegado a acordo para a renovação.

O internacional inglês, de acordo com o The Athletic, ficará seguro por mais cinco anos ou até 2028. Apesar de ter propostas financeiramente melhores, a decisão do jogador está tomada: vai ficar no clube que o formou e que o lançou para a ribalta.

Esta poderá ser uma manobra importante do clube, uma vez que o PSG estava interessado no avançado que terminou 2022/2023 com 30 golos e nove assistências.