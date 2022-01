PSG estará a preparar "golpe duplo" no meio-campo

Emblema parisiense estará à procura de possíveis substitutos para o centro do terreno, caso se verifique a saída de Georginio Wijnaldum.

O alegado desejo de Georginio Wijnaldum deixar o PSG neste mercado de transferências de inverno já não é novidade e, de acordo com a ESPN, o clube francês já se encontra mesmo à procura de possíveis substitutos e fala numa espécie "golpe duplo".

Segundo as mesmas informações, Leonardo, diretor desportivo do emblema parisiense já estará em conversações tanto com Paul Pogba (Manchester United) como com Frank Kessié, do Milan.

Ambos os jogadores terminam os respetivos contratos a 30 de junho, estando por isso livres para assinar por qualquer clube. Kessié tinha proposta de renovação do clube italiano, mas não assinou. Pogba, por seu lado, continua num vai e vem com os "red devils".