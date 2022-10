PSG escorrega na Ligue 1 antes da receção ao Benfica

O campeão francês registou um nulo na visita ao Reims.

O PSG, que recebe o Benfica na terça-feira, em jogo da quarta jornada do grupo H da Liga dos Campeões, empatou este sábado 0-0 na visita ao Reims, numa partida relativa à décima jornada da Ligue 1 em que o central Sergio Ramos foi expulso aos 41 minutos.

Com Danilo no onze titular e Vitinha a sair do banco de suplentes ao intervalo, o campeão francês apresentou-se a jogo sem Lionel Messi e ainda Nuno Mendes, que também irá falhar o segundo jogo com as águias, depois de ter saído tocado do empate (1-1) no Estádio da Luz.

O PSG interrompeu assim uma série vitoriosa de sete jogos no campeonato mas mantém-se líder isolado da Ligue 1, com mais três do que o Marselha, que soma 23 e é segundo. Já o Reims segue na 14ª posição, com oito pontos.

O Benfica divide a liderança do grupo H da Liga dos Campeões com os parisienses, ambos com sete pontos. Atrás estão a Juventus (terceira), com três pontos e os israelitas do Maccabi Haifa, ainda a zeros.