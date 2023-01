PSG encontrou em França o substituto de Sarabia no plantel

Rayan Cherki, de apenas de 19 anos, é um dos grandes talentos do futebol gaulês. Negociações entre os dois clubes já arrancaram

Rayan Cherki, uma das principais figuras do Lyon, parece ser o substituto perfeito de Pablo Sarabia, antigo jogador do Sporting e novo reforço do Wolverhampton, que abandonou Paris há um par de semanas.

De acordo com o L"Équipe, as negociações entre os dois clubes já arrancaram e a equipa de Luís Campos considera que o jovem de 19 anos é o suplente ideal para, aqui e ali, substituir algum dos membros do trio fantástico: Neymar, Mbappé e Messi.

Apesar de ainda não ter atingido os 20 anos, Cherki é já há algum tempo um jogador muito cotado dentro do plantel do Lyon, equipa pela qual já realizou um número interessante de jogos: 81. Termina contrato no verão de 2024, o que pode ajudar o gigante PSG nas negociações.