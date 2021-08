PSG em força no mercado: 50 milhões de euros à vista e não são para Messi

Camavinga com a camisola do Rennes

Camavinga poderá ser mais um reforço para 2021/22.

Lionel Messi parece a caminho do PSG, numa mudança que central todas as atenções neste mercado de transferências, mas desengane-se quem pensa que o clube francês trabalha apenas na aquisição do argentino.

De acordo com o "Footmercato", o emblema parisiense tem em marcha uma proposta de 50 milhões de euros por Eduardo Camavinga. O francês de 18 anos alinha no Rennes e o contrato entre as partes é válido apenas até 2022, o que reduz a manobra negocial do atual clube do médio.

Camavinga é uma das grandes esperanças do futebol francês, tendo sido já três vezes internacional A. Na época 2020/21 fez 39 jogos e apontou um golo.