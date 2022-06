PSG e Real Madrid voltam a colidir no mercado por Tchouaméni: o ponto de situação

Oferta parisiense é superior, mas nem por isso o Real Madrid aumenta a proposta que enviou há dias para o Principado

Aurélien Tchouaméni promete ser uma das grandes novelas do mercado de verão. O jornal A Marca avança esta quinta-feira que o médio francês é um alvo do Real Madrid e do PSG, que tal como sucedeu nas negociações com Mbappé, é quem apresenta a oferta mais elevada.

O Real Madrid enviou esta semana uma proposta de 60 milhões de euros, que podem chegar a 70 mediante o cumprimento de objetivos, aos monegascos pelo médio de 22 anos.

Entretanto, o PSG meteu-se ao barulho e, tal como sucedeu na disputa por Kylian Mbappé, em que levou a melhor, apresentou uma oferta bem superior à dos merengues, no valor de cerca de 80 milhões de euros.

Apesar da oferta parisiense, o Real Madrid decidiu não aumentar a proposta inicial, tendo já selecionado possíveis alternativas caso Tchouaméni rume ao PSG.

Uma das grandes sensações da Ligue 1 desta temporada, Aurélien Tchouaméni apontou cinco golos e três assistências em 50 jogos disputados pelo Mónaco, que fechou o campeonato na terceira posição.