"PSG e Messi? É parecido ao que o Lyon fez durante tantos anos..."

Antigo colega do astro argentino no Barcelona admite ser "estranho" ver Messi com as cores do PSG, mas elogia a contratação.

Thierry Henry, antigo internacional francês, foi companheiro de Lionel Messi no Barcelona e, em declarações na Amazon Prime, admite ser estranho ver o astro argentino com as cores do PSG, para onde rumou no último mercado de transferências.

"No início, estava surpreendido com a saída do Messi do Barcelona. Mesmo ele próprio disse que não esperava sair. Agora, veio para o PSG. Paredes, Di María e o seu amigo Neymar devem ter falado com ele. Ele viu que tinha a capacidade de voltar a estar numa equipa em que pode ganhar. Espero que ele ganhe tanto no futebol francês como na Liga dos Campeões. Mas parece-me estranho vê-lo com as cores PSG", começou por dizer o antigo avançado.

"Claro que para a Ligue 1 e para o PSG é uma boa contratação. Seja na venda de camisolas ou no terreno de jogo. Sabemos que ele ainda não marcou na Ligue 1, mas tem três golos na Liga dos Campeões. É extraordinário ter Lionel Messi em Paris", continuou, antes de concluir.

"Penso que as pessoas acompanham mais a Ligue 1 agora, como quando chegou Zlatan e depois outros. (...) Estou feliz por ver o que o PSG ou mesmo a Ligue 1 podem fazer. É parecido ao que o Lyon fez durante tantos anos para manter a Ligue 1 num nível elevado."