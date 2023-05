Notícia em França: PSG e Manchester United já negoceiam Neymar

Banco do catar fez proposta para comprar os red devils, abrindo caminho a conversas para a saída do brasileiro dos franceses

O PSG não assume que Neymar está no mercado, mas segundo o L'Équipe, o seu passe já está a ser negociado com o Manchester United.

O clube gaulês pretende levar a cabo uma remodelação do plantel e mudar o paradigma, com menos estrelas e mais talento com outra capacidade de trabalho e sentido coletivo, e a saída de Neymar não será mal vista por nenhuma das partes.

Há dias o Banco do Catar, próximo do PSG e com influência nas suas decisões e movimentações, fez uma proposta para a compra dos red devils e de imediato surgiu o rumor sobre uma possível mudança de Neymar para o Manchester United. Algo que parece estar mesmo em andamento.