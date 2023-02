PSG e Manchester City eliminados da Youth League. Sporting e FC Porto jogam quarta-feira

Realizaram-se esta terça-feira três partidas dos oitavos de final. Esta quarta-feira jogam Sporting e FC Porto, contra Ajax e Liverpool, respetivamente

Disputaram-se esta terça-feira três partidas da Youth League da UEFA, sendo de destacar que dois colossos do futebol europeu e emblemas de grande investimento não só na área profissional como na formação, o PSG e o Manchester City, ficaram pelo caminho.

O Dortmund eliminou o PSG nas grandes penalidades, o Milan bateu o Ruh Lviv, e o Hajduk Split derrotou o Manchester City.

A competição prossegue esta quarta-feira, dia 1 de março, com a entrada em cena de Sporting e FC Porto, os dois representantes portugueses ainda em prova. Os leões recebem o Ajax e os dragões visitam o campo do Liverpool. Nos quartos de final os vencedores destas duas partidas vão esgrimir argumentos, podendo haver um duelo português.

Os restantes jogos desta quarta-feira são Real Madrid-Salzburgo, Barcelona-AZ Alkmaar e Atlético de Madrid-Genk.

O Benfica, recorde-se, venceu a última edição.

Look what qualifying for the quarter finals of the UEFA Youth League means to Hajduk Split! #UYL pic.twitter.com/qFd97LitkK - Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023