PSG e as vendas da camisola de Messi: "É uma loucura falar de tais números"

Lionel Messi, nova coqueluche do PSG

Messi chegou ao PSG na passaada semana e continua na atualidade desportiva em todo o mundo

O PSG esclareceu esta terça-feira que embora as vendas da camisola com o nome de Leo Messi estejam a ser "fenomenais", desde o anúncio da chegada do argentino, na semana passada, estão, todavia, "muito longe" de se aproximarem de um milhão de exemplares vendidos, como chegou a ser noticiado por alguns meios de comunicação social nos últimos dias.

"É uma loucura falar de tais números. Sim, a tendência de vendas tem sido fenomenal, mas estamos muito longe de um milhão", admitiu o director da marca PSG, Fabian Allegre, citado pelo jornal L'Équipe..

"De qualquer modo, temos de perceber os tempos de fabrico do nosso parceiro. E quer seja Nike, Adidas ou Puma, todos eles têm a mesma abordagem à produção e quantas camisas colocam no mercado. Não há mágicos aqui", disse ainda.