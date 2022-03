PSG divulgou imagens do lance que deixou Mbappé em dúvida e houve quem achasse mal

Mbappé, avançado do PSG

Idrissa Gueye, que acabou por magoar o colega sem intenção, recebeu alguns insultos nas redes sociais

Kylian Mbappé colocou os adeptos do PSG em suspenso. O francês lesionou-se num dos últimos treinos antes da visita ao Bernabéu e está em dúvida, depois de um lance que o próprio clube tratou de mostrar nas redes sociais.

Olivier Dacourt, antigo médio, explicou que, com a publicação das imagens, os jogadores do Real Madrid já saberão onde o craque francês estará, à partida, mais limitado.

"Todos os jogadores do Real Madrid viram estas imagens. Pode ver-se claramente onde ele pisa no pé esquerdo. Nas primeiras ações, eles irão atacar essa zona. É a Liga dos Campeões. É realmente alarmante. Estas imagens nunca deviam ter visto a luz do dia", explicou.

Idrissa Gueye, que, nas imagens, aparece a tentar disputar uma bola, antes de magoar sem intenção o colega de equipa, foi visado nas redes sociais, recebendo insultos por poder deixar Mbappé fora da segunda mão dos oitavos da Champions.

Veja o lance: