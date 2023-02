"PSG? Deram o poder todo a Mbappé quando tem o melhor da história ao seu lado"

Ángel Di María defendeu que o PSG depende demasiado de Kylian Mbappé, apesar de também contar com Lionel Messi, que considera ser o melhor jogador da história.

Ángel Di María, antigo extremo do PSG que representa atualmente a Juventus, defendeu este sábado que o campeão francês depende demasiado de Kylian Mbappé, apesar de também contar com Lionel Messi, que considera ser o melhor jogador da história do futebol.

"Eu penso que a França, no geral, deu muita responsabilidade a Mbappé. As pessoas, o presidente, o PSG... Eles fizeram-no ficar quando podia ter saído [para o Real Madrid, no verão passado] e deram-lhe o poder todo, para que seja ele e mais ninguém. Mas existe uma grande diferença, eles deram-lhe todo esse poder com o melhor da história [Lionel Messi] ao seu lado", referiu, em declarações à ESPN Argentina.

"Eu acho que lhe deram todo esse poder e força porque ele é francês, nasceu lá, ganhou um Mundial e tem uma carreira extraordinária à sua frente. Mas pondo tudo isso de lado, quando eu estava no PSG ele era um bom rapaz e não acho que tenha mudado muito", completou o ex-Benfica.

Di María passou sete temporadas na capital francesa, entre 2015 e 2022, tendo rumado à Juventus no verão passado, a custo zero. Na presente temporada, sagrou-se campeão do Mundo pela Argentina, juntamente com Messi.