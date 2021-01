PSG deixa aviso a Mbappé e Neymar e admite que está de olho em Messi

Leonardo, diretor desportivo dos parisienses, assume que as estrelas têm de mostrar vontade em continuar, afirmando que o argentino do Barcelona está a ser acompanhado de perto.

Leonardo, diretor desportivo do PSG, assumiu em entrevista à "France Football" que os craques do clube devem mostrar vontade em continuar em Paris, o que pode ser entendido como uma mensagem para Mbappé, cada vez mais associado ao Real Madrid, e Neymar: "Espero que estejam convencidos de que o PSG é um bom lugar neste momento para um jogador de futebol de alto nível e ambicioso. (...) Só temos de encontrar um acordo entre os seus desejos, as suas necessidades, as nossas expectativas e os nossos meios. Não temos de implorar-lhes para ficarem. Aqueles que realmente desejam ficar permanecerão. Conversamos regularmente e tenho bons sentimentos sobre os dois."

A muito falada possível saída de Messi do Barcelona gera rumores e o brasileiro assume que, sem histerias, segue o caso de perto. "Grandes jogadores como o Messi estarão sempre na mira do PSG, mas é claro que não é hora de falar ou sonhar com isso. Estamos a acompanhar o caso de perto. Na verdade não, ainda não sentámos para falar sobre ele, mas quatro meses [para o final do contrato do canhoto] no futebol é uma eternidade", confidencia, explicando depois a lógica de contratar um compatriota de Messi para o cargo de treinador.

"Nós sabíamos e Tuchel sabia que seria difícil renovar o contrato no final da temporada, mas decidimos antecipar um pouco a decisão. Não trocamos de treinador para nos exibir. Acho que não poderia ser surpresa para o Tuchel. Não foi a primeira vez que discutimos a situação juntos. Talvez ele não me entendesse mais. Acho importante fazer valer um estilo dentro de campo. Porque o PSG deve ter a sua identidade. Isso não acontece em semanas, mas ao longo de vários anos. E eu acho que Pochettino pode refinar isso de uma forma constante e em conexão com o ADN do clube", revela.