PSG define preço por Neymar e não descarta empréstimo antes da venda

Clube admite venda de 150 milhões ou empréstimo com opção de compra obrigatória

Neymar quer sair do PSG. O brasileiro já terá comunicado a decisão aos responsáveis e, perante o pedido, o clube definiu um preço para a sua saída: 150 milhões de euros.

Como escreve o AS, o clube parisiense trabalha com o cenário de uma venda pelo valor referido, mas um empréstimo com cláusula de compra obrigatória em 2024 não está descartado.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, é um dos clubes que pretende contratar Neymar. A comunicação social brasileira já noticiou mesmo que o emblema pretende oferecer um salário anual de 80 milhões ao jogador.

Neymar chegou ao PSG em 2017, numa transferência que rendeu 222 milhões de euros aos catalães, a venda mais cara da história. Nos parisienses, o internacional brasileiro conquistou cinco campeonatos, três Taças de França, três Supertaças e duas Taças da Liga.