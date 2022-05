PSG de olho em dois candidatos "low cost" para o lugar de Pochettino

Mauricio Pochettino, treinador do PSG

Thiago Motta e Joachin Low encarados como possibilidades num verão que deve mesmo marcar a saída do argentino, apesar das mais recentes declarações

Apesar das mais recentes declarações, com o treinador a garantir a continuidade a 100% para a próxima época, a imprensa desportiva internacional continua a defender que Mauricio Pochettino deverá estar mesmo de saída do PSG. O substituto está completamente em aberto, isso sim, e há mais dois nomes a fazerem eco nesta segunda-feira.

De acordo com as informações do jornalista Gianluca Di Marzio, há dois nomes, encarados como uma espécie de "low cost" que estão nas cogitações dos responsáveis parisienses. Thiago Motta e Joachin Low.

O primeiro, figura do clube como jogador, com 231 partidas realizadas no Parque dos Príncipes, está a realizar um trabalho encarado como meritório no Spezia. Quanto ao segundo, é um treinador livre, depois dos 15 anos à frente da seleção alemã.

Antonio Conte é o outro nomes mais badalado, nesta altura, pela imprensa, especialmente depois das mais recentes notícias, que dão conta que o italiano quer fazer uma pequena revolução no Tottenham, algo que é encarado como impossível pela direção do clube londrino.