PSG criticado nas redes sociais após Neymar ter falhado o velório de Pelé

O pai do astro brasileiro marcou presença em Vila Belmiro.

O PSG está a ser alvo de críticas nas redes sociais após Neymar não ter marcado presença no velório de Pelé, que decorreu na segunda-feira em Vila Belmiro, nome pelo qual é conhecido o estádio do Santos, que formou o extremo brasileiro.

Neymar participou no treino desta segunda-feira do campeão francês, com a respetiva publicação a ter sido inundada com críticas de adeptos brasileiros, que acusam o clube de não ter permitido que o jogador se ausentasse para prestar homenagem ao "Rei", que morreu na passada quinta-feira aos 82 anos.

De resto, o pai de Neymar esteve presente no velório de Pelé em representação do filho, declarando aos jornalistas: "É com muita tristeza que o meu filho pediu para eu estar aqui [Vila Belmiro] no lugar dele, para dar apoio à família. Ele saebe como é triste perder alguém e não perdemos apenas um desportista, mas um cidadão e Pelé, a pessoa".