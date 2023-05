PSG critica protestos dos seus próprios adeptos: "Comportamentos vergonhosos"

Protestos dos adeptos do PSG

Clube parisienses admite "diferenças", mas critica forma e tom dos protestos

O PSG não gostou dos protestos dos seus próprios adeptos. Entre insultos e cânticos à porta de casa de jogadores, os fãs parisienses mostraram-se contra a direção e a equipa, mas a forma e o tom não agradou em nada aos responsáveis do clube.

"O Paris Saint-Germain condena de forma veemente as ações intoleráveis e insultuosas de um pequeno grupo de indivíduos, ocorridas esta quarta-feira. Quaisquer que sejam as diferenças, nada pode justificar tais atos. O clube dá o seu total apoio aos seus jogadores, à sua direção e a todos os afetados por estes comportamentos vergonhosos", escreveu o emblema de Paris, num comunicado lançado no final da noite de quarta-feira.

Para além de críticas à direção, os protestos dos adeptos visaram, essencialmente, dois jogadores: Lionel Messi, que foi insultado pelos fãs parisienses, e Neymar, que deverá sair no entender dos seguidores do clube.