PSG corrige declarações do treinador Galtier sobre Messi

Declarações do treinador causaram reboliço e o clube francês já o desmentiu

O treinador do PSG, Christophe Galtier, afirmou esta quinta-feira em conferência de Imprensa, que Messi ia deixar o clube francês, mas entretanto já foi corrigido pelo próprio emblema de Paris.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Este vai ser o seu último jogo no Parque dos Príncipes [no sábado] e espero que ele seja recebido da melhor maneira possível", disse o técnico, numa frase que já correu mundo e reforçou a tese de alta probabilidade de saída do argentino do PSG, com o qual está em final de contrato, embora tenha mais um de opção que possa ser acionado.

Entretanto, uma fonte do PSG corrigiu Galtier, em declarações à AFP: "Galtier não se expressou correctamente, ele quis dizer que o jogo contra o Clermont seria o último de Messi no Parque dos Príncipes com o PSG esta época".