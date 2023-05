PSG, onde jogam quatro portugueses, confirma o título de campeão francês

Luís Campos, Renato Sanches, Danilo Pereira, Vitinha e Nuno Mendes de parabéns

O PSG não conseguiu melhor do que um empate em casa do Estrasburgo, mas o ponto conquistado foi suficiente para se sagrar campeão de França pela 11.ª vez, passando a ser o clube com mais títulos no país, à frente do st. Étienne, que tem 10.

Os parisienses ficaram com mais quatro pontos do que o Lens, a uma jornada do fim, pelo que já não podem ser ultrapassados.

Renato Sanches, Danilo Pereira, Vitinha e Nuno Mendes são os portugueses campeões do plantel. Serif Nhaga, formado no FC Porto, também é do plantel, mas ainda não jogou na Ligue 1, pelo que fica a aguardar minutos na última jornada para também ser oficialmente campeão. Luís Campos é o diretor desportivo do clube.