PSG começa defesa do título da Ligue 1 na casa do Clermont

A Ligue 1 vai arrancar no fim de semana de 5 de agosto de 2022 e terminar a 3 de junho de 2023

A Ligue 1 revelou esta sexta-feira a calendarização das 38 jornadas da edição de 2022/23, que irá arrancar no fim de semana de 5 de agosto e terminará a 3 de junho de 2023.

O campeão PSG, de Danilo Pereira, Nuno Mendes e, ao que tudo indica, Vitinha, vai iniciar a defesa do título na casa do Clermont, que fechou esta temporada no 17º lugar da prova.

O Lille, de José Fonte, Renato Sanches (apontado ao Milan) e Tiago Djaló, que deverão estar sob o comando de Paulo Fonseca no arranque da época, vai jogar a primeira jornada do campeonato no terreno do recém-promovido Auxerre.

Nos restantes clubes da Ligue 1 onde militam portugueses, o Lyon, de Anthony Lopes, vai receber o Ajaccio, o Brest, de Mathias Pereira Lage, desloca-se ao Lens, de David da Costa, e o Mónaco, de Gelson Martins, visita a casa do Estrasburgo.

Todos os jogos da primeira jornada da edição 2022/23 da Ligue 1:

Angers - Nantes

Clermont - PSG

Lille - Auxerre

Montpellier - Troyes

Lyon - Ajaccio

Marselha - Reims

Lens - Brest

Estrasburgo - Mónaco

Rennes - Lorient

Toulouse - Nice