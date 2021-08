PSG começa a arrumar a casa: estes cinco jogadores são para "despachar"

Há cinco jogadores do PSG com a porta da saída aberta. O clube esteve muito ativo no mercado e agora procura ver-se livre de alguns jogadores que não têm espaço.

O lateral Layvin Kurzawa, o defesa-central Thilo Kehrer, o médio Rafinha, o médio-ofensivo Julian Draxler e o extremo Pablo Sarabia estão são cartas fora do baralho para o PSG, aponta o jornal Le Parisien. O clube francês tenta negociar a saída destes cinco jogadores que não têm espaço no plantel de Mauricio Pochettino.

A saída dos atletas provocaria um alívio de oito milhões de euros por ano em salários ao clube.

De acordo com a imprensa, Draxler é pretendido pelo Bayer Leverkusen, que estará disponível para gastar 20 milhões de euros pelo alemão. Kurzawa também estará a ser negociado, mas pelo Lyon.