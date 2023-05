PSG com vitória gorda e mais perto do título de campeão

Triunfo por cinco golos sem resposta na receção ao Ajaccio.

O PSG goleou o Ajaccio por 5-0, mantendo uma almofada de seis pontos na liderança do campeonato francês de futebol, à 35.ª jornada, que o aproxima do título.

Com Danilo Pereira no onze, Vitinha e Renato Sanches a entrar, aos 64 minutos, enquanto Nuno Mendes falhou o encontro por lesão, os parisienses não tiveram problemas frente a um adversário que nos últimos nove desafios tinha perdido sete e empatado dois, estando em 18.º, com 23 pontos

O espanhol Fabian Ruiz inaugurou o marcador, aos 22 minutos, antes de o marroquino Achraf Hakimi, expulso aos 78, ampliar, aos 33 minutos.

O inevitável Kylian Mbappé 'bisou', aos 47 e 54, e até o defesa Mohamed Youssouf, das ilhas Comoros, se juntou à festa, com autogolo, aos 73.

O PSG comanda com 81 pontos, mais seis do que o Lens, com 75, depois do triunfo, na sexta-feira, por 2-1 sobre o Reims, num pódio que fica completo com o Marselha, com 70, que no domingo recebe o Angers.

O Estrasburgo venceu o Nice por 2-0, ganhando um fôlego de seis pontos em relação aos lugares de despromoção, 14.º com 38 pontos, enquanto os forasteiros são oitavos, com 51.