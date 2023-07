PSG com proposta de 600 milhões de euros por Mbappé 

PSG tem proposta saudita para vender o internacional gaulês, apesar de este poder deixar o clube a custo zero no espaço de 11 meses

Foi sem a presença de Kylian Mbappé que o PSG chegou ontem ao Japão para um estágio de pré-temporada no qual vai defrontar Al Nassr, Cerezo Osaka e Inter de Milão. O avançado ficou em Paris a treinar com os "transferíveis" do plantel, como são os casos de Draxler ou Paredes, com todo o tempo do mundo para tomar a decisão que todos os adeptos querem saber: onde vai jogar na próxima época aquele que é um dos maiores desequilibradores do futebol atual?

Isto num dia em que ficou a saber-se que o Al Hilal, clube saudita treinador pelo português Jorge Jesus, terá feito ao jogador e ao PSG uma proposta multimilionária: 200 milhões de euros para o clube, apesar de o atual contrato entre as partes só ter validade até junho próximo. E um total de 400 milhões em salários para Mbappé por dois anos de contrato. A "RMC Sport", que avançou esta informação em primeira mão, especifica ainda que o Al Hilal está disponível para fazer este negócio com o pressuposto de o futebolista se transferir para o Real Madrid ao fim de duas épocas (em 2025). Ou seja, o Al Hilal dá um camião de dinheiro ao avançado, mesmo sabendo que, daqui a duas épocas, este estará de volta à Europa, mais concretamente para o clube madrileno que veste de branco.

Al Hilal faz tentativa desesperada para ganhar a corrida ao Real Madrid, mesmo com o pressuposto de o internacional francês sair para os merengues ao fim de duas temporadas de contrato.

Trata-se de uma quantia praticamente imbatível neste momento, até mesmo para um clube poderoso como o Real Madrid, que já terá alinhavado um acordo com o atleta - um entendimento que, aliás, esteve na base da decisão do PSG em não levar Mbappé para estágio, por sentir que a sua ida para Espanha já terá ficado mais do que decidida entre as duas partes.

Aliás, várias fontes próximas de clube e jogador faziam ontem circular que Mbappé não está de todo interessado em jogar na Arábia Saudita, por mais tentadora que seja a verba oferecida. A sua vontade é mesmo jogar nos merengues e continuar a lutar pelos maiores títulos europeus, como a Champions. A correr por fora estarão ainda clubes ingleses, nomeadamente o Chelsea. Da parte do PSG, porém, há ainda a esperança numa renovação por mais uma época. Dia 31 deste mês é o prazo dado a Mbappé para dar o sim.