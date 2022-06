PSG com 80 milhões para o mercado de transferências e já gastou 35 com Nuno Mendes

Orçamento do emblema parisiense não é muito elevado, mas valor pode aumentar com as possíveis vendas.

O PSG terá 80 milhões de euros para gastar no mercado de transferências de verão, informa esta quinta-feira o jornal "L'Équipe". De acordo com o diário desportivo francês, o emblema parisiense não terá um orçamento muito elevado, mas o valor poderá aumentar se vender alguns elementos do plantel. Luís Campos, novo diretor desportivo, já terá começado a trabalhar para encontrar reforços que deem um salto de qualidade ao campeão francês.

No entanto, de acordo com as mesmas informações, dos 80 milhões de euros disponíveis, 35 milhões já foram gastos com a ativação da opção de compra de Nuno Mendes, que o PSG adquiriu em definitivo. Ainda segundo o "L'Équipe", o emblema francês poderá desembolsar ainda (até) 20 milhões de euros caso se confirme o despedimento do treinador Mauricio Pochettino.

Por outro lado, os números do PSG, afirma o L'Équipe, ainda estão no vermelho. Na temporada passada, o clube registou perdas entre 200 e 300 milhões de euros, apesar da receita recorde de 700 milhões de euros.

Quanto aos nomes que Luís Campos tem vindo a "seguir", destacam-se quatro: Malo Gusto (Lyon), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Skriniar (Inter) e Sven Botman (Lille).

