PSG celebra contrato milionário e o ato publicitário tem ausência de peso

GOAT é a nova patrocinadora do clube francês, substituindo a QNB nas mangas das camisolas.

O PSG celebrou um contrato de patrocínio com a GOAT, uma marca de estilo de vida que vai substituir a QNB nas mangas das camisolas durante as próximas três temporadas. O jornal francês " L"Équipe" adianta que o acordo significa a entrada de 50 milhões de euros no cofres do clube francês, mas há um pormenor que não passou em claro.

Nas imagens divulgadas, a propósito da celebração do contrato, não surge Mbappé. A "RMC Sport" explica que tal se deve ao facto de o futuro do craque francês estar ainda num mar de dúvidas. Em final de contrato com o PSG, não há qualquer novidade quanto à renovação, que chegou a parecer descartada, mas um novo vínculo entre o jogador de 22 anos e o PSG não parece posto de parte.

Mbappé terá decidido não participar no spot publicitário e, perante o forte interesse do Real Madrid, há quem entenda de que se trata de um sinal de que está, efetivamente, de malas feitas.