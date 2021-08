PSG apresenta Messi ladeado por Neymar e Mbappé

Vídeo do clube francês é visto por muitos como uma mensagem de que Mbappé continuará no PSG

Lionel Messi, protagonista da grande transferência do defeso, vai ser apresentado como jogador do Paris Saint-Germain na quarta-feira de manhã, no auditório do Parque dos Príncipes, anunciou o clube da capital francesa. Messi, será apresentado pelas 11h00 horas (10h00 em Portugal continental).

Entretanto, nas redes sociais, o PSG continua a navegar a "onda Messi", ainda que sem mostrar o craque argentino. Exemplo disso, o vídeo em que uma bandeira argentina surge no balneário do Parque dos Príncipes ladeada pelas camisolas de Neymar e Mbappé. E há quem veja neste curto vídeo uma mensagem de que Mbappé continuará no PSG. O francês, recorde-se, tem sido associado ao Real Madrid, especialmente pela imprensa da capital espanhola.