PSG apresenta Messi e companhia aos adeptos num Parque dos Príncipes lotado

Os adeptos do PSG lotaram o Parc des Princes pela primeira vez em 17 meses para receber Messi antes do jogo com o Estrasburgo.

17 meses depois, o Parque dos Príncipes voltou a ter lotação esgotada. E os adeptos foram recebidos com uma novidade: o astro Lionel Messi foi apresentado pelos franceses este sábado, antes do jogo com o Estrasburgo.

O internacional argentino esteve ao lado do guarda-redes Donnarumma, do lateral Hakimi, do defesa Sergio Ramos e do médio Wijnaldum. Porém, do quinteto, apenas dois se apresentaram aptos a jogar: Hakimi e Wijnaldum.

Os jogadores subieram ao relvado com camisolas onde era possível ler "We are Paris" ["Somos Paris"] e Messi foi convidado a falar ao microfone. "Esta semana foi muito especial para mim. Obrigado a todos. Estou muito feliz com esta nova etapa. Espero desfrutar desta linda temporada, mal posso esperar", disse o argentino, que foi aplaudido de pé.